Médiation : "Sans connaissance du cadre juridique, les conséquences peuvent être lourdes..." 🔑

En effet, s'il est assez facile de dire que nous nous trouvons dans une circonstance exceptionnelle et inévitable, la conséquence sur l'exécution du contrat est hypothétique.



" Nous nous appuyons sur deux règles : la certitude de l'impact sur le contrat et une probabilité forte pour les situations mouvantes. Le texte ne nous aide ni sur le moment de l'annulation, ni sur quelle distance nous nous trouvons dans une proximité géographique, détaille le secrétaire général de la médiation.



Pour traiter les dossiers, l'instance a créé sa propre école, en divisant les cas et les décisions qui en découlent. Depuis 2020, chaque dossier a dû être décortiqué et traité en fonction de la destination et " cela a été extrêmement compliqué. "



Durant ces nombreux mois, la médiation et la profession ont totalement improvisé, pour ne pas s'effondrer et traiter au mieux les affaires courantes.



Ce n'est pas nécessairement l'explosion des litiges qui a choqué Khalid El Wardi, mais le fossé qui se creuse dans les connaissances juridiques entre les voyageurs et les pros du tourisme.



" Certaines réponses de consommateurs étaient mieux fondées que celles des professionnels du tourisme. La casquette de juriste est devenue fondamentale pour les pros du tourisme. "



Sans une bonne connaissance du cadre juridique de son métier, les conséquences peuvent être lourdes financièrement.



En mars 2020, alors que la France se refermait progressivement sur elle-même, les agents de voyages se chargeaient de rapatrier les voyageurs bloqués à destination.