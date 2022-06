Cap Monde labellisé "Engagé RSE" et "Responsability Europe"

« Depuis notre création il y a 40 ans, nous sommes estampillés "Projet éducatif", et tout ce que le label pointe était déjà là »

« Ce travail, nous le menons depuis toujours, mais nous ne l'avions simplement pas réalisé ! Il fallait regarder l'existant, mettre les bonnes choses dans les bonnes cases, calculer des indices dont on n'avait pas idée, c'est très intéressant pour une PME »

« On le faisait naturellement, mais sans le quantifier, explique le président de Cap Monde. Maintenant on le fait. On quantifie, on évalue, on va proposer ces séjours à l'étranger avec des partenaires en phase »

martèle Jean-François Michel. Et c'est vrai que Cap Monde défend l'idée de faire découvrir aux enfants et aux jeunes adultes des cultures et des langues différentes, et de s’ouvrir au monde.Avec la labellisation, basée sur la politique RSE de l’entreprise, cette promesse initiale devient visible et concrète, comme l'indique Jean-François Michel :. Et de découvrir, comme Mr Jourdain, que Cap Monde faisait de la RSE sans le savoir.Depuis leur lancement, les séjours « classes de découvertes » s’intéressent à l’écologie, au vivant, à l’énergie autour d’une soixantaine de thématiques liés au développement durable.