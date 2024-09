FREDERIC PINCHAUD

Directeur général adjoint de TUI France

Frédéric Pinchaud, marié, est né le 24 novembre 1967 à Poitiers. Il a démarré chez Arthur Andersen et réalisé la majeure partie de sa carrière à forte dimension internationale dans le secteur des Technologie/Média/Telecom dans des rôles de direction financière et direction générale, notamment chez Cable & Wireless, Vodafone et Vivendi. En 2020, il devient Directeur administratif et Financier de TUI France puis en 2024, Directeur général adjoint de TUI France. Il prend en charge en complément de ses fonctions financières, la direction de la Distribution qui regroupe le réseau des mandataires, les agences de voyages partenaires tiers, le digital, l’activité groupes & collectivités et facility.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mercredi 11 Septembre 2024

