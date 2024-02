Christophe Fuss (TUI France) : "nous allons renforcer nos engagements hôteliers"

TourMaG - Vous évoquez une montée en gamme et vous mettez l'accent sur le service et la qualité...



Christophe Fuss : TUI France a mis un focus très fort sur le service et la satisfaction client.



L'achat d'un voyage n'est pas un achat simple. Nous devons être à la hauteur de la qualité et de la promesse client. C'est dans cette optique que nous continuons notre stratégie de développement sur nos marques phares : Marmara, Lookea et Nouvelles Frontières.



Nous souhaitons développer encore davantage la partie hôtelière sur notre marque Marmara, avec des Flagship. L'objectif est d'avoir une implantation au sein des hôtels, plus marquée que ce qu'elle est aujourd'hui. Et Lookea suivra aussi.



TourMaG - Concrètement, que souhaitez-vous mettre en place ?



Christophe Fuss : Nous allons prendre davantage d'engagements hôteliers sur un même établissement. Là où, aujourd'hui nous prenons des engagements compris entre 30% et 100%, nous souhaitons désormais être dans une fourchette de 80 à 100% de la capacité d'un établissement.



Stratégiquement, nous avons la volonté de développer encore et toujours nos produits clubs qui sont déjà très aboutis. Je le répète, notre offre n'est pas un simple hôtel animé, mais un véritable produit club.



Ces engagements sont un moyen de renforcer nos acquis et de faire face à la concurrence. Plus nous sommes engagés sur un club, mieux nous pouvons mettre en place notre cahier des charges. Nous voulons continuer à nous professionnaliser, à améliorer la qualité et à innover.



Nous voulons montrer encore un peu plus la puissance de nos marques. C'est aussi un moyen de faire face à la concurrence. Regardez Easyjet qui lance des packages.



Sans engagements, pas d'exclusivité... c'est plus simple de nous attaquer sur le produit.



C'est aussi de cette manière que nous garantirons un bon niveau de qualité, que nous fidéliserons et attirerons une clientèle un peu plus aisée.