TUI France : Frédéric Pinchaud nommé directeur général adjoint

Je suis très heureux de la nomination de Frédéric Pinchaud en tant que Directeur général adjoint de TUI France.



Désormais en charge de l’activité distribution en plus de la direction finances, il sera au cœur de la stratégie de TUI France. Je compte sur lui pour poursuivre avec l’équipe distribution de TUI France tout le travail effectué depuis 2 ans et demi et qui a porté ses fruits tel que l’accompagnement de notre réseau mandataires TUI et la mise en place de relations apaisées, des rapports équilibrés et gagnants/gagnants avec les grands réseaux de distribution partenaires, le développement du web et de l’activité groupes & collectivités

Parallèlement,. Il est membre du comité de direction de TUI France.En externe, il aura aussi pour rôle de représenter» a déclaré Christophe Fuss , Directeur général de TUI France dans ce communiqué.