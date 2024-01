TUI France a une "forte volonté" de faire grossir son réseau d'agences 🔑

TourMaG.com – Quelles contraintes imposez-vous à vos mandataires ?



Vincent Denizot : Il y a un minimum contractuel à respecter en dessous duquel nous pouvons dénoncer le contrat. Ce sont des éléments confidentiels. Une agence qui ne vendrait que des vols secs ou des TO externes et non pas la production TUI n’aurait pas d’intérêt pour nous.



TourMaG.com – Comment rémunérez-vous vos mandataires ?



Vincent Denizot : Nous appliquons les taux standards de commission de la profession, entre 12 et 15%.



En complément nous versons un incentive sur la production TUI. Plus elles vendent des produits TUI, plus elles touchent d’incentive. En 2023, une agence a touché plus de 30 000€ d’incentive, ça peut être vraiment significatif.



C’est un système exponentiel, plus elles vendent plus elles passent des paliers et ça ruisselle sur tout ce qu’elles ont vendu précédemment. Chaque fois qu’elles passent un palier, toutes leurs ventes sont concernées par l’augmentation du palier. C’est une rémunération au pax qui peut être très intéressante quand il y a un peu de concentration des ventes, toujours dans cet esprit de favoriser la production maison.



TourMaG.com – Est-ce indispensable selon vous de rejoindre un réseau ?



Vincent Denizot : Il n’y a pas d’obligation, mais compte tenu de tous les avantages cités précédemment, une agence de voyages qui n’est pas dans un réseau peut se sentir très seule.



Sans marque, il est plus difficile de faire entrer le client dans son agence. Ensuite, elle ne pourra pas négocier ses taux de commission, elle sera au plancher chez tous les TO. Elle ne bénéficiera d’aucun service : acheter ses logiciels, son matériel informatique, son marketing, sa com… ce n’est pas simple.