150 agences mandataires découvrent les coulisses de TUI France Séminaire au Club Marmara Cala Regina, en Sicile

TUI France a réuni les gérants de 150 agences de voyages pour son séminaire mandataires annuel qui s’est déroulé du 13 au 17 octobre 2023, au Club Marmara Cala Regina, en Sicile afin de leur faire découvrir les coulisses de TUI France. Christophe Fuss, directeur général de TUI France et 30 TUI teamers (nom que se donnent les salariés de TUI France) étaient présents durant ces 4 journées de travail, d’échanges et de détente. Au programme : réunions plénières qui ont permis de comprendre le quotidien des différents services du siège de TUI France avec qui les gérants sont en contact (revenue management, service juridique, comptabilité, le cycle de vie d’un circuit Nouvelles Frontières, etc.) les trucs et astuces concoctés par TUI France qui permettent aux gérants de se différencier (ex. gérer la e-réputation de son agence, la RSE au sein du groupe TUI et de TUI France et les idées « durables » pour son/ses agences de voyages, etc.).



Rédigé par TUI France le Dimanche 5 Novembre 2023

Un des moments le plus marquant de ce séminaire restera les ateliers « vis ma vie » des équipes TUI France (délégué, animateur), de barman (comment faire un bon cocktail ?), d’hôtelier (service au restaurant). Ce séjour en Sicile a bien sûr aussi été l’occasion de déguster des spécialités culinaires locales et découvrir le travail de l’artiste Filippo Bentivegna. Assurinco, Solea, Worldia et MSC croisières sont les partenaires de l’édition 2023 de ce séminaire.

Une actualité marketing riche pour les 187 agences de voyages TUI France Les 150 agences de voyages (TUI stores) qui se sont déplacées en Sicile ont eu de nombreuses informations en avant-première durant le séminaire mandataires de TUI France. Côté marketing, des dates importantes ont été révélées pour animer le réseau des 187 agences de voyages :

● Crazy Circuits 2 au 30 novembre 2023

● Black Friday fin novembre 2023

● PRIMOS Clubs & Circuits à partir du 5 décembre 2023

● Calendrier de l’avent en décembre 2023

● Jeu « TUI vous offre jusqu’à 2000€ » 15 derniers jours de janvier 2024

● Le mois du Club en mars 2024



Ce séminaire a été aussi l’occasion de revenir sur le partenariat avec la Ligue Nationale de Volley. Club Marmara confirme son engagement sportif en associant son nom, Marmara SpikeLigue, à la compétition nationale de volley-ball (ligue masculine) qui a commencé le 20 octobre 2023 et se terminera le 28 avril 2024. Pour TUI France et les Clubs Marmara ce partenariat est la validation de son engagement autour du volleyball porté par un engouement de plus en plus important pour ce sport au sein de ces clubs de vacances. Dès l’été 2024 plusieurs nouveautés seront au rendez-vous dans les Clubs Marmara : ouverture de la « volley academy » au club ados avec une activité quotidienne en lien avec le volley (séances de services, cours de smash, aqua volley, etc.), de nouvelles activités volley comme le crossnet aquatique (premier jeu de volley-ball qui se joue sur quatre terrains carrés dans l’eau) ou l’aquavolley. Des surprises seront révélées au cours de l’année 2024.

Une programmation hiver qui donne des envies d’ailleurs Le rappel de la programmation hiver 2023 et même des révélations sur l’été 2024 ont permis aux gérant des agences de voyages de se projeter sur les ventes été.

Cet hiver, c’est donc 22 clubs de vacances qui attendent les vacanciers :

- 10 Clubs Marmara situés dans 8 destinations dont 2 nouveautés (Club Marmara La Plagne Montablert, Club Marmara Hurghada (Egypte),

- 12 Clubs Lookéa situés dans 12 destinations soit 3 nouveautés (Club Lookéa Alua Tenerife, Club Lookéa Sultanat (Oman), Club Lookéa Sol Caribe Beach (Cuba).



La toute nouvelle brochure Nouvelles Frontières (2023/2024) a été présentée et cela a été l’occasion de discuter de la politique de redynamisation de la marque. 18 nouveautés dont deux nouvelles destinations « pépites » (Nouvelle-Zélande, Seychelles) attendent les voyageurs ainsi que 24 circuits classiques (ceux les plus plébiscités par les clients pour une découverte des sites incontournables), 17 circuits signature (en petits groupes pour ceux qui rêves d’immersion, d’étonnement, de partage et de rencontres avec des ethnies lointaines), 4 circuits grands voyages (Suède, Pologne, Pays baltes, Finlande, Danemark - Croatie, Slovénie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Macédoine - Afrique du sud, Namibie, Botswana, Zimbabwe – Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan) : pour découvrir plusieurs pays durant un seul voyage et multiplier les découvertes et les émotions.



L’offre TUI Sélection qui comprend 114 produits pour l’été 2024 a été présentée. Depuis février 2023, la brochure TUI Sélection complète l’offre existante de TUI France (Club Lookéa, Club Marmara, Nouvelles Frontières) avec de nouvelles adresses. TUI a sélectionné le meilleur parmi ses partenaires privilégiés. Ces établissements TUI Sélection sont en vente dans les agences de voyages TUI stores et sur le site tui.fr. TUI France propose désormais de nouvelles destinations comme Madère, les Maldives, Malte, les Seychelles, Tenerife, la Turquie et aussi des croisières, des évasions le temps d’un week-end. Toutes ces offres sont en “Choix Flex“, les voyageurs peuvent choisir la durée de leur voyage de 3 à 21 nuits, la date de départ qui leur convient ainsi que la compagnie aérienne



Un service formation salué par l’ensemble du réseau

- 37 heures de formation accessibles en ligne : www.espacepro.to

- Des formats allant de 5 à 60 minutes pour répondre à tous les besoins des agents de voyages :

- Création de la première force de ventes avec un voyage de découvertes organisé en Crète avec 70 places en 2023, il y aura 100 places en 2024, la destination reste tenue secrète.

La RSE au sein du groupe TUI et de TUI France Ce séjour a aussi été l’occasion de présenter le programme de développement durable du groupe TUI, les actions initiées par TUI France et les idées à mettre en place par les gérants des agences de voyages.

Cela a donc été une opportunité de revenir sur le programme de développement durable dévoilé par le groupe TUI en 2023. TUI France, filiale du groupe TUI, s’inscrit également dans cette démarche durable.



TUI joue un rôle de premier plan dans le domaine du tourisme durable à travers trois axes :

- Réduire son impact environnemental et celui des voyages proposés

- Renforcer l’empreinte positive de son activité sur les populations et l’environnement local des destinations

- Prendre des initiatives à destination dans le domaine du tourisme durable, en lien avec la « TUI Care Foundation », créée en 2016.

En choisissant d’agir dans ces domaines, TUI favorise un tourisme alliant retombées positives pour les populations locales et expériences responsables pour ses voyageurs.

En février 2023, le groupe TUI a dévoilé son programme de développement durable autour de 3 piliers : population (people), planète (planet), progrès (progress).



L’objectif : réduire de manière significative l’empreinte environnementale de TUI et maximiser l’impact socio-économique positif du tourisme dans les destinations de vacances. D’ici 2030 :

- 24% de réduction d’émissions de CO2 par kilomètre par passager pour TUI Airline,

- 27,5% de réduction des émissions des croisières : d’ici 2030 au plus tard, TUI proposera des croisières neutres sur le plan climatique et les émissions des croisières du groupe seront réduites de plus d’un quart (27,5%). Aucune autre compagnie de croisières dans le monde ne s'engage actuellement sur un objectif de réduction absolue de la sorte et aucune autre compagnie de croisières n’a reçu l’approbation SBTi.

- au moins 46,2% de réduction des émissions pour les hôtels mais l’objectif est encore plus ambitieux et vise la neutralité des hôtels d’ici 2030.



Ce programme de développement durable a été approuvé par l’initiative indépendante Science-Based Target (SBTi), en charge de contrôler la conformité des objectifs aux dernières données scientifiques sur le climat.

Le « vis ma vie » des gérants des agences de voyages TUI France Une fois les séances plénières du séminaire terminées, les participants se sont mis dans la peau des employés des établissements hôteliers qui accueillent les vacanciers. Les gérants des agences de voyages ont donc vécu des « vis ma vie » de délégué, d’animateur, de restaurateur, de mixologue pour tout savoir de l’art de réaliser des cocktails. Rire et détente étaient au rendez-vous.



Ce séminaire s’est terminé par la visite du musée appelé château enchanté (Castello Incantato en italien) à Sciaca, où 3000 têtes en pierre ont été sculptées par l’artiste Filippo Bentivegna. Même si l’artiste refusait de les vendre, certaines de ses œuvres font partie de la Collection de l’Art brut à Lausanne, initiée par Jean Dubuffet. Selon Giuseppe Gulino, responsable de l’Association Agora gérant ce musée qui a accueilli TUI France sur ce site, elles seraient les pièces préférées de sa collection. Cette visite s’est terminée par la dégustation de produits locaux.



La conclusion du séminaire mandataires TUI France 2023 est plus que positif : les chiffres des 187 agences (TUI stores) en France sont au rendez-vous, l’année 2024 se dessine bien, tous les voyants sont au vert, les gérants repartent confiants pour cette prochaine année.



Contact TUI France



TUI espace Pro :

www.espacepro.to



28 rue Jacques Ibert Levallois-Perret

