Cap Monde : "Nous serons proches des niveaux de 2019 en 2024"

Nous constatons une bascule des jeunes qui souhaitent découvrir le monde, mais qui ne souhaitent plus partir en séjours linguistiques. Le contexte mondial est compliqué et les parents souhaitent que leurs enfants profitent de leurs vacances.



Et puis certains parents ne voient plus le bénéfice des séjours linguistiques. Compte tenu des prix, ils considèrent que ça ne vaut plus le coup.



Face à ce changement, nous avons décidé d'arrêter les séjours linguistiques dans les familles chez Cap Monde depuis 2 ans. Nous en proposons encore un peu en Irlande et aux Etats-Unis et nous avons des séjours dans des collèges internationaux en Angleterre.

Oui tout à fait. Nous proposons des voyages découvertes avec des programmes éducatifs et culturels.



Cet été les séjours Cap Monde sont déployés dans 24 pays de destination et sur 14 fuseaux horaires différents : Angleterre, Croatie, Espagne, France / France-DROM (Guadeloupe), Grèce, Irlande, Italie, Malte, Norvège, Portugal, Afrique du Sud, Brésil, Canada, Costa Rica, Etats-Unis, Ile Maurice, Japon, Malaisie/Singapour, Mexique, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam, Corée du Sud et Pérou.