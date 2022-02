Voyages scolaires : "en finir avec l'hypocrisie de l'Education nationale !"

Les représentants des voyages scolaires avaient rendez-vous avec les cabinets des ministres

Vous en connaissez beaucoup de secteurs qui peuvent se targuer d'être encore debout après plus de deux ans de crise et sans doute trois ? Assez peu, il faut bien l'avouer, mais le voyage scolaire remporte la palme de la durabilité de la crise. Si le secteur a été clairement identifié par Jean-Baptiste Lemoyne, les organismes de représentations avaient rendez-vous ce mardi 1er février avec différents cabinets pour faire un point sur le désastre en cours. Les pertes sont non seulement "colossales", mais en plus les carnets de commandes sont vides pour les 6 prochains mois...

Rédigé par Romain POMMIER le Mardi 1 Février 2022

