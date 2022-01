Aides pour le tourisme : "plutôt satisfaisantes, mais pas suffisantes..." 🔑

Alors que chaque mois, les organisations patronales doivent argumenter et se battre pour obtenir des aides, l'inconnu quant au soutien de l'Etat le mois suivant commence Ă lasser les acteurs du tourisme.



" L'absence de visibilité est inquiétante, surtout quand comme moi, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé dans les prochains mois. Le voyage scolaire se trouve dans une situation très compliquée au moins jusqu'en septembre 2021.



Si en février les robinets se ferment, pour le reste nous faisons comment ? " questionne la patronne l'agence Horizons du Monde.



Pour le moment, nul ne sait ce que prévoit le gouvernement pour la suite.



En ce moment les acteurs naviguent à vue, attendant d'en savoir plus sur la reprise ou non de l'activité. Pour l'heure, il existe un frein, en plus de ceux mis par les destinations, à savoir le test au retour des pays en dehors de l'Union Européenne.



" Les voyageurs français restent très inquiets du risque d'isolement à destination, en cas de test PCR positif avant le retour et se laissent facilement refroidir par les destinations imposant des formalités contraignantes avant départ, " rapporte le PDG d'Asia.



Pour ce dernier, il est même " vital " que les aides soient prolongées tant que le PCR au retour restera obligatoire et tant qu'une forme de pass vaccinal ou de réelle simplification administrative ne sera pas mise en place au sein des principales destinations touristiques.



Valérie Boned nous a indiqué très récemment remonter le problème systématiquement auprès des équipes de Jean-Baptiste Lemoyne.



La secrétaire générale croit malgré tout, assez peu de son pouvoir de persuasion, dès lors qu'il s'agit de mesures sanitaires.



Février et la reprise paraissent encore loin. La seule certitude que nous avons, c'est que le quoiqu'il en coûte est terminé. En cas de fort redémarrage des réservations, il ne fait plus trop de doute, que le gouvernement débranchera la perfusion.