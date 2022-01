Hôtellerie : "Le gouvernement doit aller plus loin pour soutenir le secteur !"

J'ai relancé Jean-Baptiste Lemoyne sur la publication des arrêtés de classement des hébergements touristiques. Le ministre les a signés en début d'année 2022.En tant que président de la commission de classement des hébergements marchands au sein d'Atout France.En 2021, nous avons réformé en profondeur le classement hôtelier, en y ajoutant les critères de développement durable, mais aussi en créant une nouvelle catégorie pour les Auberges de Jeunesse, permettant aussi la mutualisation de certains équipements.Ce nouveau classement entre en vigueur le 1er avril et donc, la publication au Journal officiel doit se faire au plus vite.J'ai aussi sollicité le ministre sur le plan de communication des métiers des cafés, hôtels, restaurants et de la filière tourisme. Jean-Baptiste Lemoyne a confirmé ce matin, qu'un budget de 5 millions d'euros a été acté pour 2022 et 5 autres millions pour 2023.J'ai attiré son attention sur le fait que les professionnels soient associés à ce projet et que nous y travaillons le plus rapidement possible, étant donné les problématiques de personnels que nous avons.Une réunion doit avoir lieu dans les prochains jours au sein des ministères sur ce travail de communication, nous an saurons plus très prochainement. Nous avons besoin que ce levier soit très rapidement activé !