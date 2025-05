Villa M ouvre un nouvel établissement à Marseille

des lieux de santé vivants, responsables et innovants

La décoration de Villa M Marseille reflète l’âme de la Méditerranée et la chaleur de ses terres ensoleillées, entre tradition et modernité, pour créer une atmosphère de bien-être et de quiétude

entend s’imposer comme un nouveau lieu de vie pour les visiteurs, les professionnels et les habitants de la région. L’établissement ne sera pas seulement un hôtel mais un écosystème complet favorisant le bien-être, les échanges et l’innovation.L’objectif affiché par Villa M est de développer «» dans les grandes métropoles françaises. La philosophie du projet repose sur la création d’espaces où la santé ne se limite pas aux soins médicaux mais englobe un mode de vie global., précisent : «. »Le projet est soutenu par Groupe Pasteur Mutualité , acteur global de la protection et du bien-être des professionnels de santé, renforçant ainsi la vocation santé et prévention du concept Villa M.