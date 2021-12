Appli mobile TourMaG



Hôtellerie : les syndicats patronaux proposent une nouvelle grille de salaires rémunération minimum supérieure à 5% du SMIC

Dans un communiqué de presse commun, les syndicats patronaux du secteur de l'hôtellerie, restauration ont proposé à la signature une nouvelle grille des salaires assurant une rémunération minimum supérieure à 5% du SMIC dès le premier niveau de la grille.

Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 17 Décembre 2021

Les organisations professionnelles du secteur de l'hôtellerie, café et restauration (GNC, GNI, SNRTC, UMIH), après plus de cinq heures de négociations, ont proposé une nouvelle grille des salaires assurant une rémunération minimum supérieure à 5% du SMIC dès le premier niveau de la grille.



" Cette grille se traduit par une augmentation moyenne de 16,33% par rapport à la grille actuelle " indique un communiqué de presse.



Pour les organisations professionnelles, "il s’agit d’un effort historique pour la branche HCR particulièrement en cette période de crise et d’incertitudes économiques pour les entreprises du secteur. "



Cette nouvelle grille signée par l’ensemble du collège patronal est mise à la signature.

Les organisations professionnelles GNC, GNI, SNRTC, UMIH, devant l’effort consenti par la profession, "demandent à l’Etat de poursuivre son soutien à la profession, notamment par l’activité partielle COVID, les exonérations des charges, l’aide « coûts fixes » simplifié, et enfin un aménagement des conditions d’amortissement du PGE s’imposent plus que jamais."



Par ailleurs, les organisations patronales ont proposé un calendrier social pour le premier semestre 2022 afin de continuer la discussion portant sur l’attractivité de la branche.

