Hôtellerie : Mirai lance un nouveau moteur global pour la réservation directe

temps de chargement est optimisé à moins de deux secondes

L'expérience de réservation est l'un des moments les plus critiques du voyage du client. Elle doit être rapide, claire et fiable, mais aussi intuitive, personnalisée et pensée pour convertir. Notre nouveau moteur ne se contente pas de répondre à ces exigences : il les redéfinit

Nous avons mis à profit des années d'observation, de développement et d'écoute active de nos hôtels pour créer une solution qui fasse réellement la différence : plus de ventes, une meilleure expérience et une pleine intégration avec l'identité de chaque propriété

Le nouveau moteur de réservation de Mirai présente plusieurs avancées techniques et fonctionnelles. Il affiche une, qui représentent. Une navigation guidée, un panier récapitulatif et la possibilité de modifier facilement les choix antérieurs contribuent à cette hausse. Le, y compris dans des zones à faible couverture comme les aéroports ou les régions rurales. Selon Mirai, une seconde de chargement supplémentaire peut entraîner uneLe design du moteur a été repensé pour concentrer l’attention sur les éléments clés, tels que le prix final, les politiques d’annulation, les avantages de fidélisation ou la sélection de la devise., grâce à des modules combinant intelligemment tarifs, offres, régimes et conditions. Parmi les autres fonctionnalités figurent l’élimination automatique des tarifs redondants, le « rate mixing », un calendrier affichant les prix minimums dès la première étape, et l’intégration complète au domaine et au style de l’hôtel.Le moteur prend également en charge les chaînes hôtelières, avec des recherches par marque, destination ou concept, et intègre un comparateur de prix OTA avec option d’alignement tarifaire. Des filtres dynamiques empêchent l’affichage de résultats vides, tandis que les chambres non disponibles restent visibles afin de générer un sentiment d’urgence.: changement de date, liste d’attente, contact direct ou suggestions dans d’autres hôtels du groupe. Cette approche permet de récupérer 0,6 % des réservations précédemment perdues.Enfin, les hôteliers peuvent: nombre de résultats par ligne, affichage des prix, mise en avant des chambres premium ou promotion spécifique. Cette flexibilité permet d’adapter précisément l’outil aux stratégies de chaque établissement.», affirme Pablo Delgado . «. »