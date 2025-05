Accor lance une plateforme de réservation mondiale pour les réunions et événements

Oracle : premier partenaire à s’intégrer entièrement à MeetingPackage et à l’écosystème Accor, via l’application cloud OPERA Cloud Sales and Event Management. Ce module intégré à OPERA Cloud Property Management regroupera les services hôteliers de la marque. Il sera proposé en trois versions : Premium pour les hôtels de luxe ou de grande capacité événementielle, Standard pour les établissements de taille moyenne, et Essentielle pour les hôtels ne disposant pas de salles de réunion.

Backyou : partenaire de confiance en Europe et en Afrique du Nord, spécialisé dans les solutions de gestion des groupes et événements pour les petits et moyens hôtels avec espaces dédiés.

iVvy : solution utilisée notamment par les établissements Mantra et les hôtels Accor dans la région Pacifique. iVvy est destinée aux hôtels de petite et moyenne taille situés en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les Amériques.

Amadeus : le logiciel Delphi, utilisé par plus de 250 établissements Accor dans les segments premium et luxe, est conçu pour répondre aux besoins des hôtels organisant des réunions et événements de grande envergure.

Grâce à ce nouvel écosystème numérique dédié aux réunions et aux événements, l’ensemble de l’offre événementielle de Accor deviendra plus visible, plus accessible et plus séduisante. Nos établissements seront plus que jamais des destinations de choix où se réunir avec ses collègues, ses clients, entre amis ou en famille. Cette transformation numérique est en cohérence avec une étude récente réalisée par Accor, qui montre que les réunions en présentiel sont plus prisées que jamais

Une version préliminaire du site web mondial sera. Cette première phase permettra aux équipes commerciales utilisant Salesforce d'accéder à certaines fonctionnalités, notamment la réservation en ligne pour les clients souhaitant effectuer des réservations de groupes jusqu’à 30 chambres.En début d’année 2026, des fonctionnalités supplémentaires seront progressivement déployées, incluant la, ainsi que la possibilité de, avec une connexion à des canaux externes.La future plateforme s’appuiera sur, outil de réservation en ligne actuellement utilisé par Accor pour les réunions et événements. Cette solution assurera l’interconnexion entre les outils de gestion des groupes et événements disponibles sur le site Accor et les canaux externes.Lese réalise en partenariat avec quatre entreprises technologiques reconnues à l’échelle internationale, dont les solutions seront intégrées de manière fluide dans l’environnement Accor afin d’en» s’est exprimé Julien Houdebine , Directeur Commercial et Revenus, Accor.Selon, la valorisation totale du secteur des voyages d’affaires devrait. Selon une étude réalisée par la GBTA et Mastercard, les, passant de 933 milliards de dollars en 2022 à 1 400 milliards de dollars en 2026.