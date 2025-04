Glion lance un nouveau Master dédié au leadership hôtelier

nous avons conçu ce Master pour les professionnels désireux de franchir une nouvelle étape dans leur parcours. Que vous soyez un talent prometteur ou un leader confirmé, ce programme vous offre un cadre propice pour affûter votre pensée stratégique, explorer les grandes tendances de l’hôtellerie et renforcer votre présence exécutive

Le nouveau Master de Glion propose un format modulaire permettant de concilier études et activité professionnelle. Réparti sur, il aborde différentes thématiques clés telles que les modèles économiques innovants, le développement durable, la finance d’entreprise, le marketing digital, la gestion des opérations et la transformation organisationnelle. La charge de travail hebdomadaire est estimée entre 14 et 18 heures.Le programme intègre également. Cette immersion comprend des masterclass, des visites en coulisses et des opportunités de réseautage, visant à renforcer l’apprentissage et à favoriser les échanges entre participants. Le cursus se conclut par un projet de recherche appliquée, directement lié aux objectifs professionnels de chaque participant.Le diplôme délivré est reconnu à l’échelle internationale et correspond à 60 ECTS, soit l’équivalent de. Selon Dr Antonina Santalova , doyenne académique, «».Le programme accueille une grande diversité de profils, incluant managers intermédiaires, entrepreneurs et professionnels souhaitant se réorienter vers le secteur hôtelier.