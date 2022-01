Hôtellerie-Restauration : ça va mal et ça dure...

La 1ère enquête menée du 23 au 29 décembre 2021 auprès de 3 000 professionnels permet de constater l’impact immédiat des mesures sanitaires annoncées par le gouvernement sur les pratiques et les intentions des clients des hôtels, cafés, restaurants et traiteurs organisateurs de réceptions (TOR).



Le premier enseignement à tirer de cette enquête est que les annonces du Premier Ministre en date du 10 décembre 2021 ont provoqué un véritable choc, avec une cascade d'annulations.



Alors que seulement 22% des restaurateurs connaissaient encore une baisse d’activité au moins égale à 50% de leur activité par rapport à 2019, ce pourcentage grimpe à 45% dès la semaine 50 de 2021, celle qui suit les annonces gouvernementales.



79% des restaurateurs disent perdre au moins 30% de leur chiffre d’affaires sur cette même période.



Pour les cafés, bars, brasseries, l’impact est plus marqué puisqu’ils sont 85% des établissements concernés à enregistrer des annulations de réservations au moins égales à 30% et 58% à enregistrer des annulations au moins égales à 50% des réservations.



Pour les traiteurs organisateurs de réceptions, l’impact de l’annonce des mesures, notamment l’interdiction de consommer debout et l’instauration de jauges, est énorme.



Lors de la semaine 50 de 2021, 91% des TOR ont perdu plus de 50% de leurs réservations de réceptions.

2 semaines après, semaine 52, les annulations grimpent à 50% des commandes pour 97% des TOR et à 100% des commandes pour 56% d’entre eux.