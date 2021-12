PGE : "Nous sommes en négociation avec Bruxelles," selon Jean-Baptiste Lemoyne

Et Marie-Reine Fischer, la vice-présidente du Comité de Filière Toursime et représentante d'ADN tourisme a ouvert le balle.



" A la montagne, les constats sont disparates, avec tout de même des niveaux de réservations s'avère satisfaisante, avec une bonne dynamique sur la clientèle française.



Le recul de fréquentation sur les résidences de tourisme, villages clubs et les stations internationales en raison des décisions vis-à-vis du Royaume-Uni.



De façon générale, les professions ont un grand besoin d'information régulière. "



Pour l'hôtellerie et restauration, les besoins sont déjà plus concrets. Les responsables réclament un retour des aides, alors que les Français ne savent plus sur quel pied danser, face à la situation sanitaire.



"I l y a une grande incertitude et inquiétude, pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie.



La restauration fait face à un problème énorme avec des annulations de réservations.



Les responsables souhaitent savoir s'ils peuvent espérer que leurs demandes d'aides soient prises en compte, en raison des difficultés qu'ils connaissent, a expliqué Hervé Becam, le vice-président de l'UMIH.



Un dispositif rétroactif pourrait être mis en place pour prendre en compte les difficultés de décembre, a dévoilé le ministre délégué en charge du tourisme.



Et Jean Virgil Crance de poursuivre, avec un constat bien plus pessimiste et négatif.



" La situation actuelle est très difficile, avec une hôtellerie haut de gamme, dans une situation totalement catastrophique qui affiche une fréquentation ne dépassant parfois pas 10 ou 15%.



L'Europe a relevé les plafonds d'aides, quand allons-nous avoir une extension des plafonds en France ? Même si nous avons eu un accord de principe de votre part.



La situation se crispe beaucoup, avec des annonces quotidiennes du gouvernement, comme par exemple la généralisation du télétravail, " analyse le président GNC - UMIH.