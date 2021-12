Les stations de ski privées de la clientèle britannique pour les fêtes

Alors bien sûr les opérateurs et les stations espèrent compter sur d'autres clientèles pour remplir les carnets de commandes.



Cécile Revol, Responsable France de Sunweb constate un regain d'intérêt de la part des marchés belges et néerlandais : "Cela fait 10 jours que nous observons un phénomène d'ultra dernière minute pour Noël et le jour de l'an mais aussi sur la semaine du 2 janvier sur le marché Bénélux "



Chez Travelski, Français et Belges se mobilisent également : "Nous observons une recrudescence des réservations. Nous avons de très beaux chiffres sur les marché français belges. L'annulation des clientèles britanniques libèrent aussi du stock et les Français ont la possibilité de réserver en dernière minute" ajoute Guillaume de Marcillac.



Tous souhaitent que le gouvernement français reviennent le plus rapidement possible sur sa décision.