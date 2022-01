Jean-Pierre Mas : "Traverser sans trop de casse la dépression actuelle..."

En revanche, spécifiquement pour les agences de voyages de moins de 250 salariés, nous avons obtenu l’aide au paiement des charges sociales :



- Les entreprises qui perdent plus de 30% de chiffre d’affaires, soit près de 9 entreprises sur 10, bénéficieront d’une aide au paiement des charges sociales à hauteur de 20% de la masse salariale brute.



- Celles qui perdent plus de 65% de chiffre d’affaires bénéficieront en outre de l’exonération des charges sociales patronales.



L’ensemble de ce dispositif est valable pour le mois de décembre puis le mois de janvier.



Ces annonces marquent une sensible évolution par rapport aux niveau des aides des mois d’octobre et novembre et traduisent l’implication durable du gouvernement dans son soutien à notre secteur.



Elles devraient permettre à une grande partie des entreprises de traverser sans trop de casse la dépression actuelle.



Nous allons militer en faveur d’un maintien de ces mesures de soutien et de leur renforcement tant que la mobilité internationale demeurera contrainte et travaillons au report des remboursements et à l’étalement des PGE. »