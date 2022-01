Voyages scolaires : vers une 3e année en enfer ?

D'ores et déjà l'enjeu est de tenir, le plus longtemps possible pour être encore debout, lorsque la vague se retira.



Fort heureusement, le gouvernement actuel est à l'écoute et semble prendre en considération les difficultés de la filière.



" Nous demandons de bien considérer que les aides ne peuvent pas s'arrêter fin janvier, les difficultés vont encore durer un bon bout de temps.



Nous aimerions que le dispositif des coûts fixes soit maintenu le plus longtemps possible, " plaide le président du conseil des organisateurs de Voyages de Jeunes des EDV.



L'enjeu n'est pas tant d'aider les entreprises, que de maintenir les salariés dans l'emploi. A la reprise, les sociétés devront être capables d'absorber la demande.



" Ce qui nous rassure dans tout ça, c'est que nous sentons une réelle envie de voyager de la part des professeurs et des élèves. Nous sommes optimistes, nous travaillons déjà sur 2023," explique Bretin, le directeur des séjours jeunes chez Verdié Voyages.



Les uns comme Edward Hisbergues développent la France ou d'autres destinations, les autres ouvrent des chantiers d'envergure comme celui des voyages responsables.



A l'image de Vefe Voyages Educatifs devenu membre du réseau ATR.



" Nous travaillons à fond sur le développement durable et nous continuons nos actions en termes de RSE, mais aussi de proposer nouveaux programmes, " s'enthousiasme Aline Laillé, la directrice de Vefe Voyages Educatifs.



Non seulement les responsables des sorties scolaires sont demandeurs, mais l'Educaton nationale milite pour un voyage plus responsable. Pour le responsable de Verdié Voyages, pas question de baisser les bras.



" Nous avons ouvert des chantiers comme le digital, la RSE ou la création de nouveaux services.



Nous devons avoir des projets pour le futur, car après 3 ans sans trop d'activité, ce n'est pas possible de tenir autrement, " conclut Antoine Bretin.