La Réunion et les agents de voyages : "le métier est peut-être en train de mourir..."

TourMaG.com - Le constat est dur. Que vous êtes-vous dit tous ensemble et à froid ?



Thierry Prengere : Nous avons demandé ce qu'entendait la personne de la préfecture par l'obligation de devoir nous "réinventer".



Aujourd'hui, nous vendons un billet d'avion, un hôtel et des activités, je ne vais pas demander aux gens de tailler la haie du voisin ou de faire du jardinage. Avec 80% de notre activité dépendant de l'Île Maurice à la Réunion, comment se réinventer ?



Depuis cette phrase et ce post, ainsi que les commentaires d'agents de voyages situés tous en métropole, m'ont fait beaucoup réfléchir.



J'ai l'impression que le métier tel qu'il existait, il y a encore pas si longtemps, peut-être qu'effectivement, il ne sera plus. En France, il y a eu l'ère industrielle, avec ses hauts fourneaux, puis progressivement, ils ont tous disparu.



Il est possible de voir une industrie mourir.



TourMaG.com - Il est clair que le variant intervient au pire moment pour les agents de voyages. Nous pouvons aussi espérer un retour à la normale, si ce variant n'est pas si dangereux, je le dis avec de grandes précautions...



Thierry Prengere : Tant que le secteur restera sous perfusion, il est toujours possible d'espérer une reprise.



Une fois la perfusion débranchée, comme c'est le cas actuellement, cela devient plus compliqué. Quel serait l'intérêt de l'Etat de maintenir sous perfusion une industrie qui est vouée à disparaître ou du moins à décroitre ?



Vous savez lors d'une réunion à Bercy, un conseiller du ministère avait dit que le gouvernement n'allait pas lâcher de l'eau dans du sable, donc donner de l'argent pour rien.