Réunion - Maurice : Les Entreprises du Voyage demandent la fin des motifs impérieux !

TourMaG.com - Le passage de l'Île Maurice de rouge écarlate à rouge est-il le résultat de l'action de lobbying des Entreprises du Voyage ?



Valérie Boned : Exactement.



Jean-Pierre Mas a favorisé le rapprochement entre Jean-Baptiste Lemoyne et le vice-premier ministre de Maurice, en début de semaine dernière, pour lever les motifs impérieux.



Le secrétaire d'Etat a fait remonter notre problématique au gouvernement, avec l'avancée que nous connaissons derrière.



Nous avons un gros sujet sur les relations entre l'Île de la Réunion et Maurice, puisque les motifs impérieux ont été rétablis par la préfecture. Nous souhaitons que les motifs impérieux ne soient plus exigés pour les voyageurs entre la Réunion et Maurice.



Que ce soit les combinés entre les deux destinations, mais aussi les Réunionnais qui veulent aller sur l'île sœur, puisque les grandes vacances vont bientôt débuter pour eux (le 3 janvier 2022, ndlr).



C'est une destination très importante pour les agences de voyages de la Réunion



Nous travaillons avec le ministère des Outre-mer, Jean-Baptiste Lemoyne et la Préfecture. Nous essayons de faire bouger les choses et nous espérons.