- 2 ans chez Pernod Ricard à Stockholm en tant que contrôleur de gestion

- 2 ans d’audit externe

- 6 ans chez Geodis dont 4 en Espagne, en tant que DAF de filiale

- 5 ans en tant que DAF d’une PME de courtage en assurances basée en Océanie, avec la structuration du groupe, gestion du fort développement de l’activité, la création d'une dizaine de filiales en Asie du Sud-est et DOM/TOM, rentabilisation de la croissance.

- 2017 : reprise de Carré Voyages



Marc de Navacelle est passionné de sports (rugby, voile, sports de glisse), de voyages bien évidemment, et de management, qu'il souhaite le plus juste et humain possible.

Depuis presqu’un an, il a décidé d’investir un peu de son temps au sein des EDV IDF, juste renvoi d'ascenseur après la crise Covid.