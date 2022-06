Assurever : le tour de France des formations se poursuit !

Il reste encore quelques dates pour le tour de France des formations Assurever !Démarré le 10 mai 2022 et se terminant le 30 juin prochain dans plus de 18 villes en France métropolitaine, cet évènement sera à Rouen le 09/06, Toulouse le 14/06, Montpellier le 16/06, Marseille le 21/06, Nice le 23/06 et Paris les 28/06 et 29/06.à toutes et à tous (clients ou pas – ou pas encore-) et pour le bonheur de ceux qui ne seraient pas encore inscrits, il reste encore des disponibilités sur les villes suivantes :Pas moins de 250 agents de voyages se sont déjà inscrits à ces formations dans les villes de Rennes, Nantes, Metz, Strasbourg, Versailles, Melun, Lyon, Clermont Ferrand et Saint-Etienne.