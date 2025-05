Assurever accélère au printemps : succès de Protexio, accompagnement renforcé et Trophée en ligne de mire !

Accompagner les agences avant, pendant et après la vente : tel est le mot d’ordre d’Assurever. Si l’Assurever Academy, via ses formations en ligne et en présentiel, est déjà bien connue des partenaires, l’initiative prend un nouveau virage avec le lancement d’une newsletter régionale adaptée à chaque zone de France métropolitaine et d’outre-mer.



Inspirée du format flash info, cette newsletter présente des cas concrets où l’assurance voyage a été déterminante. Objectif : armer les agents d’exemples réels et d’arguments solides pour convaincre leurs clients de souscrire une couverture adaptée. Ces contenus sur-mesure s’inscrivent dans une stratégie de fidélisation basée sur la pédagogie, la prévention et la proximité.