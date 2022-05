Appli mobile TourMaG



ASSUREVER IARD ASSUREVER se diversifie avec une gamme de produits encore plus adaptés aux besoins de ses clients : les assurances IARD

Venez découvrir notre gamme pro IARD « Incendies, Accidents et Risques Divers » conçu spécialement pour vos besoins uniques, comme vous .

Rédigé par ASSUREVER le Lundi 2 Mai 2022



Interview du Service Gamme PRO d’ASSUREVER :



Pouvez-vous présenter votre entreprise et son fonctionnement ?



ASSUREVER est un courtier indépendant gestionnaire grossiste qui crée, gère et distribue des contrats d’assurance et d’assistance auprès des professionnels du tourisme.



Fort d’une expérience de plus de 35 ans, ASSUREVER a souhaité renforcer sa relation client en développant une gamme destinée à permettre à ces professionnels d’exercer leur(s) activité(s) en toute sérénité. Cette démarche s’inscrivait pleinement dans le renforcement de nos partenariats notamment avec nos clients autocaristes et de transports de voyageurs. Déjà présents à leur côté pour les assurances voyages, il était légitime que nous puissions répondre à tous leurs besoins d’assurance.



C’est la raison pour laquelle notre gamme comprend, entre autres, la responsabilité civile professionnelle, la multirisque des locaux, la santé prévoyance, la protection juridique, la responsabilité des dirigeants, l’assurance des flottes (autocars ; véhicules légers, engins..).



Quels sont les services que vous proposez à nos entreprises de transport de voyageurs adhérentes et quels avantages apportez-vous ?



Nous disposons de solutions pour répondre à tous leurs besoins spécifiques : l’assurance de leur flotte, de leurs locaux / dépôts, la RC de leur(s) activité(s) mais également les assurances obligatoires en tant qu’employeur (mutuelle et prévoyance).



Notre structure, de taille humaine, nous permet d’offrir du sur-mesure à nos clients, avec un suivi précis des dossiers.



Nos forces : un pilotage plus précis et plus fréquent, une réelle proximité et une grande réactivité. Cela se traduit par des moyens humains et techniques : des interlocuteurs dédiés, des cotations sur mesure, un extranet intuitif conférant à la société une réelle autonomie : tant sur le suivi que sur la gestion de son parc, ainsi que pour la déclaration et le suivi de ses sinistres.



Nous attachons une grande importance à l’accompagnement de nos clients, nous veillons à être un facilitateur pour eux afin qu’ils puissent se concentrer complètement sur leur(s) activité(s) en étant soulagés de la partie assurantielle.



Quelle est votre vision du secteur de l’assurance et de la relation client ?



Nous sommes à l’écoute des besoins du marché et nous mesurons les attentes des entreprises de transport de voyageurs dans le domaine de l’assurance de leur flotte. En effet, dans la mesure où les assureurs se sont désengagés de ce secteur, la recherche d’une compagnie d’assurance acceptant de porter ce risque se complexifie. Confortés par la confiance renouvelée de nos clients autocaristes et de transports de voyageurs pour le placement de ce risque, nous souhaitons mettre notre expertise et notre accompagnement à la disposition des acteurs de ce marché.



Pour ASSUREVER, un client est avant tout un partenaire et, en tant que courtier, nous devons être présents dans les bons moments comme dans les périodes plus compliquées et ce, à tous les niveaux : à la survenance d’un grave sinistre corporel, une fréquence trop importante de sinistres, etc.



Nous avons la volonté de travailler sur le long terme avec chaque partenaire et de faire évoluer son contrat en fonction de ses objectifs, de ses marchés exploités, tout en tenant compte des contraintes qu’impose cette industrie.

Parce que notre société est devenue ultra connectée, nos partenaires attendent un service adapté à leur situation, rapide et éclairé.



Face à la lourdeur de certaines compagnies d’assurance, outre les gains de temps, d’argent, l’accompagnement permanent et sa qualité de courtier indépendant, la réactivité d’ASSUREVER, sa vivacité et son agilité en fait le défenseur des intérêts de son client.



La compagnie d’assurance assure et ASSUREVER rassure.



Contact





gammepro@assurever.com

01 73 03 41 01





