ASSUREVER ACADEMY : la première académie connectée pour les agents de voyage

« A fin octobre 2023, notre service formation comptabilisait 1 396 apprenants, ce qui représente plus de 1 000 points de vente en France et dans les DROM COM. La demande et les besoins en formation sont vraiment forts » constate Manuela BATT Directrice de la Communication et de la Formation.



Qu’ils soient arrivés récemment dans le tourisme, en reconversion ou qu’ils soient experts du travel depuis des années, les agents de voyage ont exprimé un réel besoin de mise ou de remise à niveau concernant les assurances voyages.

C’est pour cela que l’ASSUREVER ACADEMY, plateforme d’e-learning, a été créée. Elle a pour objectif d’aider les agents de voyages clients d’ASSUREVER à gagner en autonomie et en confiance.



« Nous souhaitions vraiment permettre aux agents de voyage de se former à leur rythme, en fonction de leurs disponibilités, via un outil simple, ludique et ergonomique » souligne Marc GUERIN, Formateur chez Assurever depuis plus de deux ans. « Après une analyse des différents besoins et souhaits et en corrélation avec les sujets d’actualités (catastrophes naturelles, contexte géo-politique), nous avons établi différents modules permettant de couvrir l’ensemble des questions les plus fréquentes sur les assurances voyages, allant de la souscription à l’indemnisation, des fondamentaux à la vente. Nous concluons ces modules par des quizz permettant de s’auto-évaluer » complète Marc GUERIN.