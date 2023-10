ASSUREVER a plus d’un atout dans sa manche !

Le Salon TOP RESA IFTM, une réussite encore plus grande que notre stand K084



Voilà une rentrée 2023 remplie de belles annonces et de nouveautés. Cette année, sur son stand IFTM, ASSUREVER a souhaité montrer une nouvelle fois sa proximité avec ses clients en investissant dans un stand bien plus grand pour accueillir et renseigner comme ils le méritent ses prospects, clients, amis et partenaires.



Ce fut l’occasion aussi de présenter ses nouveautés tant dans son accompagnement commercial que sur la formation avec la création de l’ASSUREVER ACADEMY et la facilité de gestion des sinistre avec l’outil d’Auto Indemnisation.



Et une bonne nouvelle est venue couronner cette édition : le renouvellement de son partenariat avec le groupe Marrietton.



Que serait un salon IFTM sans ses soirées ? Afin de faire découvrir ses nouveaux locaux, c’est tout naturellement qu’ASSUREVER a invité « chez soi » ses clients et prospects pour une soirée privative d’exception : plus de 80 personnes ont pu visiter les locaux du courtier, à 10mn de la Porte de Versailles, dans une ambiance chaleureuse et lumineuse.