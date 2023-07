Cyber risques, cybercriminalité, cybersécurité : comment se protéger ?

Se protéger, et protéger ses données, est devenu un enjeu important

Notre atout clé est une couverture et des garanties plus étendues avec plus d’options que la plupart des contrats existants que vous trouverez sur le marché.

les prestataires, les fournisseurs, sous-traitants, et l’écosystème plus large de leurs cibles

Dans notre dernier article ont été abordés les sujets suivants : qu’est-ce qu’une assurance cyber ? Quel est l’intérêt de souscrire à cette assurance ?puisque les risques sont omniprésents dans un monde de plus en plus digitalisé, et ce, même en ayant un système informatique des plus performants et sécurisé. Les PME sont également les plus fragilisés par les cyberattaques à 71%.Selon France NUM voici quelques chiffres clés :De plus les méthodes des attaquants sont de moins en moins visibles.En ciblant les équipements périphériques tels que les pare-feu ou les routeurs, les cybercriminels réussissent "à obtenir des accès discrets et pérennes aux réseaux de leurs victimes", explique l’Anssi. Pour arriver à leurs fins, ils recherchent le maillon faible : «