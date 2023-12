Le Trophée Assurever en Islande : Célébration de l'Excellence dans le domaine de l'Assurance

AVIS

La compagnie Avis est né en 1946 aux USA de l’initiative de son fondateur : Monsieur Warren… Avis. Avis Budget Group est aujourd’hui un leader mondial dans la location de véhicules, très engagé vis-à-vis de ses clients et de ses 21 000 collaborateurs dans plus de 180 pays. La compagnie est célèbre pour son slogan, qui tient lieu de promesse : « We Try Harder ». Elle emploie plus de 2 000 personnes en France, où elle propose un réseau record de 500 stations et 50 000 véhicules, dont une proportion toujours plus importante de véhicules à faible émission, notamment électriques. Avis est en outre présent dans 170 gares françaises et européennes grâce à un partenariat exclusif avec la SNCF.



MUTUAIDE

« Depuis plus de 40 ans, partout dans le monde et 24h/24, nous assistons, protégeons, assurons plus de 30 millions de clients qui nous font confiance »

Filiale du groupe Groupama, Mutuaide est spécialisé dans l’assistance et l’assurance affinitaire, dédiée à tous les types de clientèles dans l’univers du courtage et des entités du monde de l’assurance. Mutuaide propose des offres complètes d’assistance, d’assurance et de services, en marque blanche, pour couvrir tous les besoins autour de la mobilité, de la santé, de l’habitation, du voyage, du sport et les loisirs.