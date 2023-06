C'est une page qui se tourne. Frantz Nosile quitte Assurever pour monter son propre cabinet de courtage : MANAURA Assurances.Il restera cependant lié à l'entreprise dirigée par Matthieu Drouet et Jean-Philippe Lardennois.Comme l'explique un communiqué de presse, dès le 3 juillet et basé à Caen, il exercera le métier de courtier en développant notamment son activité d’assurances IARD.Il quittera de fait ses fonctions de Directeur du Développement au sein d’Assurever et travaillera en exclusivité avec Assurever sur le tourisme en tant que MIA (Mandataire d’Intermédiaires d’Assurances) et continuera donc d’accompagner les clients d’Assurever basés à l’ile de La Réunion ainsi que des grands comptes métropolitains.