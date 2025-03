Ollandini Voyages lance une offensive tarifaire sur les transports vers la Corse

L’anticipation des besoins des voyageurs est au cœur de la démarche Ollandini. Pour cette saison, l’opérateur renforce ses dispositifs afin de garantir une expérience fluide et sereine à ses clients.



● Des départs garantis tout au long de la saison : que ce soit en avion ou en bateau, Ollandini assure la disponibilité des places aux dates stratégiques, notamment pendant les vacances de printemps et la haute saison estivale.

● Des créneaux supplémentaires ont été ajoutés sur les lignes les plus sollicitées pour absorber la forte demande et offrir un maximum de choix aux vacanciers.

● Un service client dédié accompagne les voyageurs dans la préparation de leur séjour. L’équipe d’experts Ollandini se tient à disposition avant, pendant et après la réservation pour garantir un suivi personnalisé et réactif.



"Notre objectif est simple : permettre au plus grand nombre de profiter de la Corse sans subir la pression des hausses tarifaires. Grâce à cette offensive tarifaire sur le transport, nous garantissons des séjours accessibles tout en maintenant un service de qualité. Parce que la Corse mérite d’être découverte dans les meilleures conditions, nous faisons le choix d’agir concrètement et de soulager le budget des familles et des voyageurs" , souligne Michaël Ollandini.