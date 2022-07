Corse : la vente continue en dernière minute !

Résidence Castell’verde



Edifié dans un environnement bucolique, le Castell’Verde est un véritable îlot de fraîcheur et de sérénité. La vue plongeante sur l'ensemble de la baie de Santa Giulia n’est pas un de ses moindres charmes !

À partir de 699€ par personne

Appartement type X1 côté Jardin occupé par 2 adultes et 2 enfants, départ le 20/08. Inclut les traversées maritimes de jour Toulon Ajaccio Toulon passages adultes et véhicule catégorie A, hors installation

Club Marina Viva



Emplacement privilégié en bordure d’une belle plage de sable fin au cœur de la station balnéaire animée de Porticcio. Magnifique jardin, grande piscine, restauration variée, activités pour tous, personnel aux petits soins… et couchers de soleil époustouflants. Au Marina Viva, les vacances sont forcément réussies !

À partir de 642€

En locatif type A4 occupé par 4 personne, en logement seul, au départ de Paris en vols réguliers. Départ le 20/08.

Possibilité de séjourner dans la partie hôtel, en formule demi-pension, pension complète, all inclusive. Dates et tarifs, consulter le TO