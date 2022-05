Appli mobile TourMaG



La Corse en famille ? Avec Ollandini c’est gratuit pour les enfants* ! Envie de Corser vos vacances ?

Cliquez et découvrez l’ensemble de notre programmation 2022.

Ollandini Voyages vous propose de découvrir une sélection de produits pour toute la famille. Vacances animés, hôtels adaptés ou résidence vous trouverez forcément votre bonheur !

*sur la sélection d’établissements présentés



Rédigé par Ollandini Voyages le Lundi 30 Mai 2022

Nos vacances familiales :



Hôtel club à Porticcio : Marina Viva 3*



À quelques minutes d’Ajaccio, le Marina Viva se trouve à Porticcio, une des stations balnéaires la plus animée de l’île. Situé dans un domaine préservé de 10 hectares entre mer et montagne, le Marina Viva est bordé d’une grande plage de sable fin. Que vous souhaitiez des vacances animées ou détente, le Marina Viva vous offre également nombreuses animations et activités. À quelques minutes d’Ajaccio, le Marina Viva se trouve à Porticcio, une des stations balnéaires la plus animée de l’île. Situé dans un domaine préservé de 10 hectares entre mer et montagne, le Marina Viva est bordé d’une grande plage de sable fin. Que vous souhaitiez des vacances animées ou détente, le Marina Viva vous offre également nombreuses animations et activités.

Parmi les animations proposées, vous trouverez : aquagym, tennis, ping-pong, volley-ball, pétanque, step, danse, initiation à la langue corse, cours de cuisine, balades dans les jardins…



En famille, en couple ou entre amis ? le Marina Viva propose de nombreux types d’hébergements adaptés aux besoins de chacun : chambres avec vue sur mer, sur parc, chambres doubles, lits jumeaux, triples, chambres familiales, communicantes, appartements 4 ou 6 personnes…

Quant au petit déjeuner, il est servi sous forme de buffet continental. Le restaurant principal du Marina Viva vous propose midi et soir, une cuisine originale sous forme de buffets à thèmes. Une soirée régionale est organisée chaque semaine afin de vous faire découvrir les spécialités culinaires de l’île de beauté !



À partir de 1 208€ par adulte, enfant gratuit*, formule demi-pension. Séjour du 25 juin au 02 juillet, 8j/7n enfant gratuit. Comprenant les traversées maritime Toulon Ajaccio, de jour sans installation, avec passage véhicule catégorie B.



*Enfant de 2 à moins de 12 ans gratuit sur la même pension que les parents s’il partage la chambre d’au moins deux parents (offre valable jusqu’à 28 jours avant l’arrivée et limité à un enfant par famille), enfant de moins de 4 ans gratuit sur les traversées Corsica Ferries.



Hôtel de charme à Porto-Vecchio : Le Roi Théodore 4*



Chic, cosy et décontracté, cet hôtel vous accueille dans une oasis de tranquillité. Afin que vous puissiez passer un séjour d’exception, Le Roi Théodore laisse à votre disposition tout au long de votre séjour : une piscine intérieure chauffée, deux piscines extérieures, un bassin pour enfant, une petite salle de sport, un boulodrome, une bibliothèque, des salons de repos ainsi que des jardins.



Les chambres spacieuses et lumineuses disposent d’un petit salon avec un banquette-lit, qui vous permettra d’accueillir un enfant de 12 ans maximum. Chaque chambre bénéficie d’une vue piscine et/ou jardin, est climatisée et complètement équipée. Les chambres situées au rez-de-chaussée offriront quant-à-elles une petite terrasse ensoleillée. Les Suites sont situées à l’étage. Elle propose une grande salle de bain, ainsi qu’un dressing, un salon aménagé, et certaines disposent d’une petite terrasse partagée surplombant jardins et piscines de l’hôtel.



En mangeant à table du Roi Théodore, un restaurant gastronomique, vous serez confortablement installé en terrasse au bord de la piscine. Une carte raffinée, aux accents méditerranéens, inventive et parfumée.

Pour ce qui le désire, l’hôtel finira de vous combler en vous proposant les services de son Spa : hammam, soins du visage, soins du corps, massages du monde, massage à la bougie, massage profond relaxant et régénérant ou encore, soins esthétiques.



À partir de 1 442€ par adulte enfant gratuit*, chambre confort et petit déjeuner. Séjour du 02 au 09 juillet, 8j/7n enfant gratuit. Comprenant les traversées maritime Toulon Ajaccio, de jour sans installation, avec passage véhicule catégorie B.



*Enfant gratuit de 3 à moins de 12 ans en logement seul s’il partage la chambre de 2 adultes sauf 30/07 au 26/08, hors pension restauration en règlement sur place, enfant de moins de 4 ans gratuit sur les traversées Corsica Ferries.



Hôtel de charme proche de Bastia : La Lagune 4*



La Lagune se trouve à 22 kilomètres de Bastia. Dans un cadre naturel au cœur d’un parc de verdure, cet hôtel vous offrira un environnement préservé où mer et piscine se côtoient. Situé en bord de mer Tyrrhénienne, vous aurez un accès direct à la plage.



L’hôtel dispose de 3 suites et 40 chambres lumineuses spacieuses à la décoration contemporaine. Dès votre arrivée, les équipements suivants seront à votre disposition : salle de bain privative, terrasse privée et meublée, climatisation, télévision à écran plat, mini coffre-fort, accès Wifi, plateau d’accueil (Eau & Canistrelli), minibar machine à café, bouilloire et assortiment de thés, peignoirs et chaussons, serviettes de plage. Tout a été pensé pour que vous passiez un séjour d’exception.



A votre réveil, le petit-déjeuner sera servi sous forme de buffet. A l’atmosphère chaleureuse et élégante, le restaurant La Lagune vous propose de découvrir les saveurs corses : « la bonne cuisine est honnête, sincère et simple. »



Coté soins, l’espace détente et bien-être est exclusivement réservé aux hôtes. Le Spa de 160 m² se compose d’un jacuzzi, d'une piscine chauffée intérieure, d'une cabine hammam-sauna et hydrothérapie, d’un salon de massage et soins esthétiques ainsi que d’un espace de remise en forme.



À partir de 919€ par adulte enfant gratuit*, en chambre standard et petit déjeuner. Séjour du 02 au 09 juillet, 8j/7n enfant gratuit. Comprenant les traversées maritime Toulon Ajaccio, de jour sans installation, avec passage véhicule catégorie B.



*Enfant gratuit de moins de 4 ans en logement seul s’il partage la chambre de 2 adultes, hors pension restauration en règlement sur place, enfant de moins de 4 ans gratuit sur les traversées Corsica Ferries.



Vous êtes plutôt découverte et baroudeur ? Ollandini vous a concocté des remises sur nos circuits phares ! Une aubaine pour partir en circuit autour de la Corse.

Nos circuits « découverte » Offre Flash : partez vivre la Dolce Vita !



Nous vous proposons de parcourir la Dolce Vita, le circuit le plus haut de gamme proposé par Ollandini Voyages. Lors d’un tour de Corse en 7 nuits et 3 étapes, vous découvrirez les plus beaux sites offerts par l’Île de Beauté tout en vous reposant au sein d’hôtels 3*.



Découvrez la vieille ville d’Ajaccio, les Calanche de Piana, traversez le col et les Aiguilles de Bavella, flânez dans la ville de Bonifacio. Partez à la découverte du « petit Cap Corse » : Nonza, Pino, Santa Severa, Pietracorbara, de Bastia et même de Saint- Florent. Cap sur le désert des Agriates, profitez de Corte et faites une pause à la terrasse de Calvi.

Nous sommes certains que vous allez particulièrement apprécier le rythme relax et le caractère haut de gamme que propose ce circuit. Vous pourrez pleinement profiter de chaque merveilleux recoin qu’offre l’île de beauté, sans avoir à faire vos valises tous les jours.



-160€ par personne Offre flash à réserver avant le 19/06, à partir de 1 501€ au départ Paris, Nantes Lille, Strasbourg, Caen, Brest départ 11/06 puis du 27 au 24/09 inclus.



Offre Flash : testez notre circuit phare !



Isola Bella, notre circuit le plus complet ! Il vous guidera dans les villages, les montagnes, les littoraux, sites naturels et monuments historiques typiques de l’île. Laissez-vous portez le temps d’une semaine, afin de découvrir toutes les merveilles que vous réserve la Corse !



Découvrez les villes les plus populaires de Corse comme Ajaccio, Porto-Vecchio, Bastia, Bonifacio ou Calvi. Faites le tour du Cap Corse. Découvrez Sartène, « la plus corse des villes corses », Propriano et la région typique de l’Alta Rocca. Passez du temps libre à Corte, longez le désert des Agriates et les spectaculaires Calanche de Piana. Rêvez, découvrez, voyagez…



À partir de 1 246€ au départ Paris, Nantes Lille, Strasbourg, Caen, Brest départ du 04 au 16 juillet inclus.

N’attendez plus pour réservez. Nous vous ferons un plaisir de vous conseiller.



