Perle du sud : découvrez la baie de Santa Giulia avec Ollandini ! On ne peut aller plus au sud ! Située au sud du Golfe de Porto Vecchio, la baie de Santa Giulia vous offre un tableau féérique : un lagon aux eaux turquoises, du sable fin et blanc baignant au pied d’une montagne.

Un cadre unique et idyllique pour varier les plaisirs :

En mode détente, retrouvez de nombreux bars, restaurants, paillotes les pieds dans l’eau pour profiter de la vue d’une plage d’exception.



En mode actif, avec une base nautique complète retrouvez un grand choix d’activités : jet-ski, ski nautique, club de voile, location de bateaux, centre équestre…



Découvrez l’une des plus belle plage d’Europe, les Seychelles à seulement 1h30 de Paris.

Rédigé par Ollandini Voyages le Lundi 20 Juin 2022

Où séjourner ?

Hôtel de charme : Le Moby Dick 4*



L’hôtel Moby Dick, un établissement 4 étoile les pieds dans l’eau. Cet hôtel haut de gamme à l’ambiance délicatement luxueuse propose une qualité de service professionnelle. Face à la mer, c’est un décor de carte postal que vous offre cet hôtel. Pour un séjour de rêve et de farniente, l’hôtel Moby Dick vous propose un accès direct à la plage de Santa Giulia, où transats et tranquillité vous sont réservés. Le Moby Dick 4*L’hôtel Moby Dick, un établissement 4 étoile les pieds dans l’eau. Cet hôtel haut de gamme à l’ambiance délicatement luxueuse propose une qualité de service professionnelle. Face à la mer, c’est un décor de carte postal que vous offre cet hôtel. Pour un séjour de rêve et de farniente, l’hôtel Moby Dick vous propose un accès direct à la plage de Santa Giulia, où transats et tranquillité vous sont réservés.

Découvrez également La Table du Moby Dick et appréciez sa cuisine raffinée, que vous dégusterez vos déjeuners et dîners dans un cadre d’exception. Un plateau de courtoisie sera offert à votre arrivée, afin que vous profitiez pleinement de vos premiers instants dans la loggia de votre chambre, face à la baie de Santa Giulia. L'hôtel vous invite dans son coin de paradis. Rêverie, sable fin et mer à perte de vu... l'hôtel Moby Dick est l'endroit idéal pour vos vacances en Corse du Sud.



À partir de 799€ par personne, chambre double côté jardin et demi-pension. Séjour du 20 au 23 juin. Sans transport.



Résidence Castell’Verde



Situé dans un superbe parc arborée la résidence Castell’Verde propose 120 logis, allant du studio 2 personnes au duplex 5 personnes. Sa localisation offre à ses occupants des vacances au calme et proche de la plage de Santa Giulia, à seulement 10mn à pied. La résidence propose également une piscine pour des après-midi farniente les pieds dans l’eau ou sur un transat !



À partir de 509€ par personne, en logement type X3, duplex côté mer occupé par 4 personnes. Séjour du 09 au 16 juillet. Sans transport.



A la découverte des régions de Corse ! De par notre expertise et savoir-faire, Ollandini Voyages vous propose une collection de produits circuits et autotours pour découvrir la Corse et ses régions autrement.



Stéphane Ralkos, Directeur Voyages, vous dévoile les différentes manières de les découvrir :



« Nous vous proposons de découvrir l’ile de beauté en toute liberté via nos différents autotours clé en main, vous aimerez être libérés de tout souci d’organisation pour visiter l’ile à votre gré ou seules les nuits d’étape sont fixes. Pour ceux qui le préfèrent, nous proposons également deux circuits, l’Isola Bella et le Dolce Vita en 8j/7n, un gain de temps, tout est organisé avant votre départ, vous pourrez donc vous laisser guider les yeux fermés et profiter pleinement de votre voyage. »



Coup d’œil sur nos autotours : pré construits ou à créer selon vos envies :



• Corsica Bella : Un autotour complet en 7 nuits et 6 étapes



• Dolce Corsica : Autotour relax en 3 étapes sur 7 nuits



• Corsica Paesi : L’authenticité des villages de Corse sur une semaine



• Corsica Tradizioni : Une immersion dans la ruralité Corse autour de chambres d’hôtes



• Corsica Grande : Un condensé des sites essentiels à découvrir sur 14 nuits !



• Corsica Serena : Une combinaison entre détente et découverte !

Corsica Suttana : Focus sur le sud de l’île de beauté, 1 semaine de découverte



• Corsica Suprana : Cap sur le nord à la découverte des joyaux de Haute Corse



Le Dolce Vita – Circuit en autocar haut de gamme idéal pour une découverte des plus beaux sites de l’île tout en douceur et décontraction – à partir de 1 469€ par personne, en pension complète, en chambre double, au départ de Paris pour un séjour de 8j/7n compris entre le 27/08 et le 24/09.



Retrouvez l’ensemble de notre production sur notre brochure papier, en ligne ainsi que sur notre site pro accessible 7/7 !



→ www.brochuresenligne.com

→ www.ollandini.biz

Nos équipes sont disponibles du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h ainsi que le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h par téléphone du 04 95 23 92 92



resa.indiv@ollandini.fr

04 95 23 92 92





Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, la société dirigée par Jean-Marc Ollandini compte aujourd'hui de nombreuses activités lui permettant d'assurer sa position de leader du voyage en Corse.

