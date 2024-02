Le groupe hôtelier Radisson a le vent en poupe

En ce début 2024, Radisson peut donc afficher de nombreuses réussites à son actif.



Pour commencer, celles de sa marque Radisson Individuals. L'Hôtel de Berlin a été le tout premier établissement Radisson Individuals dans la capitale allemande. Il était le quatrième plus grand hôtel de la ville lors de son ouverture, avec plus de 700 chambres et suites.



La marque Radisson Individuals a également fait ses débuts à Paris et en Thaïlande avec les ouvertures respectives de l'Hôtel YAC Paris Clichy et du Lewit Hotel Pattaya.



En Inde, le Groupe a également ouvert deux nouveaux établissements Radisson Individuals, Uday Palace Navsari, à Navsari, et Palchan Hotel & Spa, à Manali.



De son côté, la marque Radisson Collection a percé sur plusieurs nouveaux marchés : Inde, Nigeria, Égypte et Lituanie. Elle a également ouvert de nouveaux établissements sur des marchés existants comme la Belgique, avec la signature de Radisson Collection The National Hotel, Bruxelles.



L’année 2023 a aussi été marquée par l’ouverture très attendue du Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan, deuxième établissement iconique de la capitale du design et de la mode, et le cinquième en Italie.