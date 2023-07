Groupe hôtelier Radisson : en avant toute ! Le groupe hôtelier Radisson prévoit de doubler son portefeuille d'ici 2025.

Radisson Hotel Group a enregistré une forte croissance au premier semestre, avec plus de 100 confirmations et ouvertures d’hôtels sur les zones EMEA et APAC.

A l'issue de ce premier semestre 2023, le groupe hôtelier Radisson a le moral au beau fixe. Il est vrai qu'avec plus de 100 confirmations et ouvertures d’hôtels, il connu une " forte croissance" dans deux régions importantes pour le monde hôtelier, d'une part l'APAC, autrement dit l'Asie-Pacifique, d'autre part l'EMEA, autrement dit l'Europe, le Moyen-Orient et l' Afrique.



Par ailleurs, le groupe hôtelier a annoncé une extension de son offre, avec l'ajout de l'enseigne art’otel, associant art et style de vie. Ainsi, outre le dernier arrivé -art’otel-, le portefeuille de la famille de marques Radisson comprend Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, et prizeotel, tous réunis sous la marque commerciale ombrelle Radisson Hotels.



Selon un communiqué du groupe, Elie Younes, vice-président exécutif et directeur international du développement chez Radisson Hotel Group, attend "avec impatience une seconde moitié d'année 2023 enthousiasmante ». Est attendue prochainement, en France, la réouverture après travaux, à Lyon, du célèbre Cour des Loges. Ce sera le premier Radisson Collection de France.



Les performances déjà réalisées ou encore à venir en 2023 ne semblent bel et bien qu'une illustration de la "croissance rapide" sur laquelle table le groupe hôtelier international d’ici 2025 : Radisson prévoit en effet rien moins que de doubler son portefeuille !



8000 nouvelles clés dans la zone EMEA Dans la région EMEA, le premier semestre 2023 a vu arriver plus de 8 000 clés grâce à la confirmation et à l’ouverture d'établissements des différentes enseignes Radisson dans des destinations prisées telles que la Grèce, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse, la France, l'Arabie saoudite et même le Nigeria.



A noter parmi les principales confirmations et ouvertures, l'inauguration du Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan, la confirmation du Radisson Blu Hotel, Rome EUR et du Radisson Blu Hotel, Abuja CBD, ainsi que la confirmation du Radisson RED Edinburgh Airport, l'ouverture d'un établissement Radisson pour séjours de longue durée à Zurich avec 430 chambres, ce qui en fait le plus grand hôtel de la région métropolitaine de Zurich.



S'y ajoutent l'ouverture d'un nouvel établissement Radisson à Ferrara, ainsi que les confirmations du Radisson Residences Limassol à Chypre et du Radisson Hotel Mersin en Turquie, dont l'ouverture est prévue au premier trimestre 2024.





8000 nouvelles clés également en Asie-Pacifique Dans la région APAC, Radisson Hotel Group a ajouté, pendant ce même premier semestre 2023, plus de 60 hôtels à son portefeuille (soit également plus de 8 000 clés), notamment au Vietnam, en Inde, en Thaïlande, aux Philippines et en Chine.



En Thaïlande, le Groupe a plus que doublé son portefeuille en confirmant sept nouveaux hôtels avec plus de 1 300 chambres au cours des douze derniers mois. Les principales confirmations et ouvertures comprennent le Radisson Hotel Ploenchit Bangkok, qui deviendra l'établissement phare du Groupe Radisson en Thaïlande lors de son ouverture en 2024, un nouvel hôtel Radisson RED à Phuket, le Radisson Resort & Spa in Hua Hin, le Radisson Resort & Suites Phuket et les débuts de l'enseigne Park Inn by Radisson en Thaïlande, avec une nouvelle confirmation à Bangkok.



Le groupe a décidément le vent en poupe !









