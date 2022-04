Découvrez Ajaccio en Corse avec TourMaG

Ajaccio est très prisé en raison de ses nombreux atouts. Ladite capitale de Corse dispose de nombreux musées historiques et monuments à visiter durant votre séjour.



● Les îles Sanguinaires



Impossible de visiter Ajaccio sans admirer les îles Sanguinaires. Composées de 4 îles escarpées, cet endroit est l’un des plus visités. Il abrite une faune et une flore incroyablement variées avec des goélands, des faucons pèlerins, des cormorans et 150 espèces différentes de plantes. Pour ne rien rater, attendez jusqu’au soir pour admirer le coucher du soleil.



● La cathédrale Santa Maria Assunta d’Ajaccio



La cathédrale Santa Assunta d’Ajaccio est un incontournable de cette ville. Construit entre 1583 et 1593, cet édifice est celui où Napoléon 1er fut baptisé le 21 juin 1771. Il possède et conserve une architecture des plus originales.



En 1906, elle a été classée au titre de monument historique. N’hésitez pas à y faire un tour afin de découvrir son style atypique et ses peintures intérieures. De plus, vous y trouverez un tableau d’Eugène Delacroix, La Vierge du Sacré-Cœur. Surtout, gardez votre appareil photo pour prendre quelques photos.



● La place de Gaulle

Encore appelée place de Diamant, la place de Gaulle est un endroit de liberté et d’histoire. Elle rend hommage à la libération d’Ajaccio durant la Seconde Guerre mondiale. Vous y trouverez :



• un monument en rapport avec le Général de Gaulle;

• une statue de Napoléon Bonaparte sur son cheval entouré de ses 4 frères;

• une stèle pour commémorer la libération d’Ajaccio lors de la Seconde Guerre mondiale.



Toutefois, sachez que vous pouvez également profiter des animations qui ont lieu sur place. En effet, elle est reliée à plusieurs petites rues commerçantes. Vous pouvez donc faire des achats, suivre des concerts, des festivals ou étancher votre soif dans les bars et restaurants.