Découvrez les îles Lavezzi avec VoyageursMaG

Les îles Lavezzi comportent une multitude d'endroits où vous pouvez faire des activités ludiques comme la randonnée. En effet, elles présentent des sentiers balisés accessibles sans aucune difficulté. Bien que ces chemins soient dépourvus de dénivelés, il vous faut compter 1 heure pour faire le tour complet. Lors de cette randonnée, vous découvrirez des dunes, des petites falaises, des landes, du maquis, etc. D'immenses verdures de fleurs et de végétaux protégés caractérisent également la nature locale.La faune des Lavezzi est également riche. Sur cette île se trouvent plusieurs espèces d’oiseaux comme : le cormoran huppé, le faucon pèlerin, les goélands d’Audouin, le balbuzard pêcheur, le puffin cendré.Les plongées sont aussi d’autres activités récréatives que vous pouvez faire lors de vos séjours sur les îles au large de la Corse. En effet, les fonds marins qui entourent les îles Lavezzi sont similaires à un aquarium naturel.Ils sont gorgés d'une variété de poissons qui sont observables en snorkelling. En outre, des centres de plongée organisent des sorties sur le site de Metrouville. Cet endroit iconique est très adapté pour les plongées sous-marines.Par ailleurs, il n’est pas autorisé de faire la pêche, encore moins la cueillette. De même, il est interdit de piétiner les espaces protégés du milieu. Le bivouac n’est pas non plus une activité autorisée. L’ensemble de l’archipel étant classé réserve naturelle, vous ne pouvez que marcher sur les sentiers balisés durant les randonnées.Il convient de noter que vous pouvez aussi pratiquer le golf, le Yoga et les excursions en bateau sur les îles Lavezzi. Il est aussi possible de louer les voiturettes électriques pour vos moments de promenade.