Découvrez la citadelle de Bonifacio

La ville de Bonifacio réserve de nombreuses activités que vous pouvez faire. La visite des plages est l’une des meilleures choses que vous réserve Bonifacio. En effet, la ville dispose de fameux golfs dont Sperone, Santa Manza et Rondinara. Ce sont des lieux emblématiques qui permettent à la ville Bonifacio d’avoir une beauté unique.De même, les plages de cette ville qui regardent la Sardaigne sont magnifiques. Ce sont des baies très entretenues. Vous pourrez aussi découvrir la beauté sauvage des plages Fazzio et de Tannera lors de vos visites à Bonifacio.Il est aussi possible de vous baigner dans les eaux de cette cité. Ces belles étendues sont aussi idéales pour diverses distractions nautiques comme le surf.Les randonnées sont aussi d’autres activités que vous réserve cette. En effet, Bonifacio dispose de petits chemins bordés de muret sur lesquels vous pouvez marcher pour mieux explorer la cité. Il est aussi possible de vous balader sur les hauteurs de la falaise de Bonifacio. Lors de vos séjours à Corse, vous pouvez aussi visiter les îles Lavezzi et de Cavallo.Profitez aussi d’une croisière sur les îles Lavezzi a un tarif très compétitif en prenant départ du port de Bonifacio. Il convient de noter que la ville est aussi un superbe endroit pour pratiquer le golf. Elle dispose aussi de somptueuses aires de jeux pour le tennis et d’autres jeux.