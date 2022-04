Vacances en Corse : les incontournables

Comme mentionné plus haut, la Corse est l'une des meilleures destinations touristiques. Ainsi, plusieurs hôtels et campings sont érigés dans toute la région pour accueillir les visiteurs. Voici quelques établissements où vous pourrez séjourner pendant vos vacances.



● Les hôtels et campings en Haute-Corse

Vous désirez aller au nord de la Corse pour vos vacances ? Voici quelques hôtels ou campings où vous pourrez séjourner.



► Hôtel Best Western Montecristo-Bastia

L’un des établissements les plus modestes en Haute-Corse est bien évidemment le Best Western hôtel. Il est situé à Bastia et plus précisément à 3 km de la plage. Ses chambres, pour la plupart insonorisées et climatisées, vous offrent un séjour calme pour de belles vacances.



L’hôtel dispose également d’un bar et d’un centre d’affaires. Vous disposez dans votre chambre d’une télévision, d’un coffre-fort pour y mettre vos objets précieux et surtout d’une douche privée. L’hôtel dispose également d’un ascenseur facilitant ainsi le passage pour les personnes à mobilité réduite.



► Hôtel-Restaurant et Spa L’ostella

L’Ostella Hôtel est également situé à Bastia. Il dispose d’un beau cadre composé d’un centre d’affaire, d’un Spa et d’un parking gratuit. Vous y serez accueilli par un personnel très chaleureux qui sera à votre service tout au long de votre séjour.