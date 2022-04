Voyage en Corse en tout compris

À chaque période de l’année, l’île révèle de nouveaux secrets. Selon vos envies et vos centres d’intérêt, certains mois seront plus appropriés. Pour des vacances en famille, sous le soleil et sur lesde l’île, il est préférable de faire un séjour en avril, mai ou juin. Juste avant l’été, la période est parfaite pour profiter de l’île de beauté. En Haute-Corse comme au Sud, l’eau se réchauffe et vous pouvez donc faire vos premières baignades de l’année. Et si en avril, la Méditerranée peut encore être fraîche, vous aurez tout le loisir de plonger dans la piscine de votre hôtel, club ou résidence.Lepour un voyage en Corse. Les températures radoucissent, mais restent encore très clémentes et le soleil de l’arrière-saison inonde les plages et les montagnes de ses rayons. La période est idéale si vous souhaitez randonner dans le cœur de l’île ou vous adonner aux sports nautiques et aquatiques. Enfin, l’hiver, bien plus frais que les mois précédents, reste l’un des plus doux d’Europe. Si les nuits peuvent être froides et les eaux non conseillées pour la baignade, l’hiver Corse saura assurément vous surprendre.