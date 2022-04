Découvrez Calvi en Corse avec TourMaG

Calvi est une commune française qui fait partie du département de la Haute-Corse ainsi que du territoire de la région de Corse. Elle est géographiquement située au côté Nord-Ouest de l'île Corse. Avec son climat assez favorable et son bel environnement, cette petite ville est l'une des plus privilégiées par les touristes en Corse.Étant reliée à l'île Rousse qui est l'une des plus grandes régions de la Balagne, la ville de Calvi constitue la capitale de cette dernière. En réalité, elle est lade cette région de Balagne.D’autre part, la ville de Calvi est aussi connue comme l'une des deux grandes régions touristiques de la Corse. Cette merveilleuse ville est bordée au Nord, Nord-Ouest et à l'Ouest par la Mer méditerranée. Au Sud et au Sud-Est, elle est limitée par la commune de la Calenzana, à l'Est par la commune de Montegrosso et au Nord-Est par Lumio. Aussi, sachez que la ville se retrouve au niveau de la partie Occidentale cristalline anté-hercynienne et hercynienne de la Corse. Cette partie est connue sous le nom de Pays d'au-delà des monts.