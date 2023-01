Calanques de Piana : des paysages à ne pas manquer

Les adeptes d’activités nautiques en tout genre trouveront leur bonheur lors de cette échappée au cœur des calanques de Piana. Cet endroit promet en effet à ses visiteurs l’une des plus belles excursions balnéaires en France.Les petites croisières figurent parmi les activités nautiques les plus proposées dans les calanques de Piana. Les départs s’effectuent quotidiennement depuis le port de Porto, une commune située au nord-ouest de la Corse, entre Ajaccio et Calvi. Lors de cette excursion en bateau, ils peuvent effectuer une escale dans le petitde Girolata qui n’est. Lors de cette balade, la découverte de la, marquera l’esprit des visiteurs.Deux adresses incontournables sont recommandées pour se baigner dans les calanques de Piana, à savoir laet la plage de Ficajola. La première constitue un lieu de villégiature doté d’une grande plage de sable fin qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Piana, après le Capo Rosso. Cette étendue de sable bordée par une eau turquoise recèle quelques bars et restaurants pour goûter aux spécialités locales et échanger avec les habitants.Lors de cette expédition, on peut profiter des meilleurs points de vue sur le golfe de Porto, mais aussi sur les magnifiques falaises du Capo Rosso. Quant à la plage de Ficajola, celle-ci se démarque par ses galets et son sable coincés entre deux pans de falaises. Cette petite plage reste accessible via une route à seulement 4 kilomètres de la sortie du village de Piana en venant de Porto. Pour la rejoindre, il est impératif de laisser son véhicule sur le parking et de poursuivre à pied l’aventure durant une bonne dizaine de minutes.L’autre activité immanquable lors d’une échappée à travers les calanques de Piana est la plongée sous-marine. Pour cela, il vaut mieux s’adresser au centre de plongée à Porto afin de profiter au mieux les différents spots dédiés à cette discipline. Par ailleurs, des plongeurs professionnels sont disponibles pour accompagner les novices dans ce genre d’activité qui ne doit pas être pris à la légère. Afin de faire découvrir aux touristes les différents trésors des fonds marins des calanques de Piana, ils organisent chaque jour des plongées le long de la frontière de la réserve naturelle de Scandola.Ce site est connu comme le plus beau spot de plongée de la région. Parmi les espèces à découvrir durant cette aventure au fond de la mer, il y aura des murènes, des mérous, des éponges multicolores ainsi que des langoustes. Les plus audacieux, quant à eux, auront l’opportunité de découvrir une épave d’un ancien charbonnier qui s’est échouée à une vingtaine de mètres de profondeur. En somme, le spot deest tout simplement parfait pour s’offrir sa première séance de plongée sous-marine. L’eau est calme et procure une meilleure visibilité pendant cette activité.