Découvrez la Corse avec TourMaG

Surnommée, elle présente de magnifiques plages et de très beaux paysages.L’un des sites à ne pas manquer de visiter est la ville de. Elle est située au sud de l’île et fait face à la Sardaigne.Avec ses impressionnantes falaises de calcaire blanc et sa citadelle qui domine la mer, elle est devenue un site touristique prisé. Les visiteurs les plus audacieux n’hésitent pas à prendre l'. Cet escalier, tracé dans la falaise avec cent quatre-vingt-sept (187) marches, favorise la marche vers la mer et vous offre un paysage extraordinaire.En Corse se trouve également lasur laquelle vous pouvez vous rendre pour vous détendre. Située au sud-est, dans la ville de, la plage de Palombaggia est un bel endroit à visiter absolument. Pour votre bien-être, profitez de l’eau cristalline et du sable blanc que vous offre cette plage. Votre plaisir se décuple à la vue des rochers rouges et des pins parasols, face aux îles Cerbicales.En dehors des plages, décidez-vous de vous offrir une journée spéciale de détente sur les montagnes. À quelques minutes de Porto-Vecchio, rendez-vous dans le Parc Naturel Régional de l’île et visitez les. Grâce à ses sommets irréguliers, ses murailles rocheuses et ses forêts, les Aiguilles de Bavella constituent un site de rêve. C' est un lieu particulièrement apprécié des randonneurs.Si vous êtes un amateur de plongée, n’hésitez plus ! Programmez un voyage en Corse. Cette île est l'idéale pour les plongées. La plupart du temps, le temps est au beau fixe et l’eau a une température agréable.Pensez également auou celui de, qui sont des destinations réputées pour les explorations de fonds marins. Vous pourrez avoir l'opportunité de nager au milieu des épaves à Bastia. Enfin, il faut nécessairement vous présenter quelques villages qui constituent des sites de premier plan à visiter. Pigna et Sant’Antonino font partie des. Faites-vous plaisir en voyageant en Corse pour visiter les Calanques de Piana sans oublier Sainte-Lucie-de-Tallano. Ce dernier est l’un des plus beaux villages de l’île et il se tient à 450 mètres d’altitude.