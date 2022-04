Les dernières actualités de la Corse

Les représentants du syndicat AOP Miel de Corse-Mele di Corsica, de l’Union régionale des groupements de défense sanitaire apicole de Corse (URGDSAC) et de nombreux apiculteurs venus de toute l’île ont fait une conférence de presse ce vendredi 8 avril 2022. Cette dernière est portée sur l’exploitation Au Jardin des abeilles, dans la commune d’Ocana.Ils annoncent qu’en ce début de printemps, les ruches sont vides. Il n’y existe plus de miel, les colonies sont exsangues et en mauvaise santé. Ceci annonce une année dramatique pour la profession. Ils rappellent également les dégradations de la situation et l’effondrement des productions observées en 2012.Ses travailleurs sont confrontés à un nouveau désastre lié à une année 2021 et un début 2022 très sec, et le risque de perdre leur activité et leur filière dynamique qui compte une centaine de professionnels.Pour cela, lessans terre et ne disposant pas d’aide à la surface ont lancé un appel solennel aux responsables de la Collectivité de Corse et plus précisément de l’Odarc. Ils souhaitent en effet obtenir une aide d’urgence pour franchir cette année. Cette aide leur permettra également à mettre en place despour sauvegarder la filière.