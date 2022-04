Corse matin, le journal quotidien de l'île de beauté

Le journal Corse Matin est une presse régionale diffusée en français et en Corse, par la société Corse Presse. Fondé en 1944 et édité en Berlinois, il appartient au Groupe La Provence qui en possède 65 % des parts (les 35 % restant appartenant au consortium corse CM Holding).La direction de publication et celle de rédaction sont assurées par Roger ANTECH, administrateur de l’entreprise Corse Presse. En 2019, le nombre d’exemplaires distribués en moyenne chaque jour sur toute la Corse et en Provence-Alpes-Côte d’Azur s’élève à 28 733 (moyenne relevée en 2019).Le quotidien Corse Matin traite activement des faits de l’actualité locale (notamment dans les communes d'Ajaccio, Bastia, Corse, etc.). On y retrouve aussi l’actualité internationale, économique et politique. Les informations relatées concernent également la culture et les loisirs, les faits de société, les sports ainsi que la santé. Tous les matins suivez en direct aussi les informations concernant la météo et la presse Corse.De plus, la société Corse Presse diffuse dans ses journaux les annonces légales des acteurs juridiques, des sociétés et des particuliers. Elle permet donc aux différents acteurs de mettre à profit la notoriété de son quotidien, en vue de développer leurs activités.Par ailleurs, Corse Matin dispose d’un site internet, permettant aux internautes de s’y inscrire et de lire les divers articles publiés. Les abonnés à Corse Matin reçoivent aussi des mails leur indiquant la publication d’un nouvel article sur un thème précis. Cela leur permet d’être informés en temps réel de l’actualité en Haute-Corse et en Corse-du-Sud. Il en est de même pour l’actualité en France métropolitaine et dans le monde entier.En ce qui concerne les finances de ce média, le journal Corse Matin bénéficie de subventions d’aide de la part de l’État français. Ainsi, entre 2003 et 2010, les fonds d’aide à la modernisation de la presse versée au quotidien Corse Matin s’élèvent à 1,83 million d’euros. Aussi faut-il noter qu’une grande partie du chiffre d’affaires de la société Corse Presse est générée par le journal Corse Matin.