La météo en Corse selon les saisons

Le quotidien Corse-Matin traite activement des faits de l’actualité locale (notamment dans les communes d’Ajaccio Bastia, Corte, etc.) On y retrouve aussi l’actualité internationale, économique et politique. Les informations relatées concernent également la culture et les loisirs, les phénomènes de société, les sports, la santé ainsi que les prévisions météorologiques. Aussi, tous les matins, suivez en direct les nouvelles relatives à la météo et la presse corse. De plus, la société corse Presse diffuse dans ses journaux, les annonces légales des acteurs juridiques, des sociétés et des particuliers. Elle permet donc aux différents acteurs sociaux de mettre à profit la notoriété de son quotidien, en vue de développer leurs activités.