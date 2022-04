Carte de la Corse : spécificités, géographie, …

L’île de la Corse a une longueur de 180 km en mesurant du Nord (île de la Giraglia) au Sud (île Lavezzi). Sa largeur est de 82 km en partant de l’extrémité Est (Alistro) à l’Ouest au niveau de l’île Gargalo. Il faut savoir que la superficie générale de 8680 km². En effet, la Corse est une île située précisément au niveau du bassin occidental de la Méditerranée.Ainsi, elle se trouve à environ 11 à 13 km du nord de la Sardaigne et à 83 km du côté ouest de la Toscane. Par rapport au côté sud-est de Menton sur la Côte d’Azur, elle est située à 171 km. Avec sa végétation dense et son climat accidenté, vous trouverez sur la côte méridionale de cette île de hautes falaises. Cette partie de la Corse est appelée Bonifacio.Toutefois, sachez que la plus petite distance partant de l’île pour la France continentale est de 164 km. Concrètement, c’est la distance à parcourir lorsque vous quittez le Cap Martin de l’Alpes-Maritimes pour la Revellata qui est près de Calvi. En ce qui concerne l’Italie continentale, la Corse est distante d’elle de 83 km et distante des îles de l’archipel toscan de Capraia de 27 km. En effet, la zone géographique de l’Italie est constituée de l’île de Corse. Ainsi, cette île se trouve avec la Sardaigne au niveau d’une microplaque continentale. Les principales villes de la Corse sont Ajaccio, Aléria, Bastia, Bonifacio, Corte, Cervione, l’île Rousse, Porto-Vecchio et Propriano. Il y a également la ville de Rogliano, Saint-Florent, Sartène, Calvi et Vivo.